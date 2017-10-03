Расти как Путин

Детсадовцам задали выучить стишок про Путина к "празднику деревянной ложки"
В понедельник вечером в "Фейсбуке" появился пост о том, как как воспитатели детского садика в Москве задали детям выучить стихотворение, в котором детей призывают "дружно спать", чтобы "вырасти, как Путин". Написавшая пост девушка (свое настоящее имя она просила не называть) рассказала, что бумажку с распечатанным стихотворением принесла из сада ее 6-летняя дочь.
Полностью текст стишка звучит так (орфография и пунктуация авторов сохранены):
В детском саде веселится
Незатейливый народ.
В тихий час ему не спится,
он в полголоса поет:
Если я не сплю не ем,
Я не вырасту совсем!
Если спать мы дружно будем,
То мы вырастим как Путин!
Радио Свобода связалось с опубликовавшей стишок мамой девочки и выяснило, что речь идет об одном из детских садиков в Центральном административном округе Москвы. Воспитатели задали выучить стишок про Путина детям в старшей группе. "Обсуждение этого стиха происходило в родительском чате. Все родители были обескуражены им", - рассказала мама девочки Радио Свобода. "Особенно печально не только обожествление президента страны, но и патологическая неграмотность автора этого опуса".
Беглый поиск в интернете позволяет найти один из вероятных источников стихотворения: им, скорее всего, стал один из многочисленных "сборников частушек для праздников в детском саду". В одной из оригинальных версий стихотворение выглядит так:
В детском саде веселится
незатейливый народ.
В тихий час ему не спится,
он в полголоса поёт:
Ой, люли, ой, люли,
как по Волге корабли.
Будет Ваня — инженером,
будет Леночка — врачом.
Педагогом станет Вера,
а пока что мы поём:
Ух, ты, ах, ты, — все мы космонавты.
Мама девочки пояснила, что стишок про президента детям задали учить не просто так, а к "празднику деревянной ложки", который планируется отметить в конце октября. При этом, как следует из комментариев к посту, понять смысл написанного, возможно, смогут не все: в группе, воспитатели которой проявили такую изобретательность, есть дети из США и Польши. Теперь друзья девушки предлагают ей заменить в стихотворении "Путина" на "Ленина" или "Навального". "Я выложила это не как манифест, а как констатацию происходящего. В этом садике очень приятная и дружественная атмосфера. Мы договорились с другими родителями в ближайшее время попросить воспитателя поменять стихотворение на другое", - рассказала автор поста Радио Свобода.
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