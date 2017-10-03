Расти как Путин

В понедельник вечером в "Фейсбуке" появился пост о том, как как воспитатели детского садика в Москве задали детям выучить стихотворение, в котором детей призывают "дружно спать", чтобы "вырасти, как Путин". Написавшая пост девушка (свое настоящее имя она просила не называть) рассказала, что бумажку с распечатанным стихотворением принесла из сада ее 6-летняя дочь.

Полностью текст стишка звучит так (орфография и пунктуация авторов сохранены):

В детском саде веселится

Незатейливый народ.

В тихий час ему не спится,

он в полголоса поет:

Если я не сплю не ем,

Я не вырасту совсем!

Если спать мы дружно будем,

То мы вырастим как Путин!

Радио Свобода связалось с опубликовавшей стишок мамой девочки и выяснило, что речь идет об одном из детских садиков в Центральном административном округе Москвы. Воспитатели задали выучить стишок про Путина детям в старшей группе. "Обсуждение этого стиха происходило в родительском чате. Все родители были обескуражены им", - рассказала мама девочки Радио Свобода. "Особенно печально не только обожествление президента страны, но и патологическая неграмотность автора этого опуса".

Беглый поиск в интернете позволяет найти один из вероятных источников стихотворения: им, скорее всего, стал один из многочисленных "сборников частушек для праздников в детском саду". В одной из оригинальных версий стихотворение выглядит так:

В детском саде веселится

незатейливый народ.

В тихий час ему не спится,

он в полголоса поёт:

Ой, люли, ой, люли,

как по Волге корабли.

Будет Ваня — инженером,

будет Леночка — врачом.

Педагогом станет Вера,

а пока что мы поём:

Ух, ты, ах, ты, — все мы космонавты.

Мама девочки пояснила, что стишок про президента детям задали учить не просто так, а к "празднику деревянной ложки", который планируется отметить в конце октября. При этом, как следует из комментариев к посту, понять смысл написанного, возможно, смогут не все: в группе, воспитатели которой проявили такую изобретательность, есть дети из США и Польши. Теперь друзья девушки предлагают ей заменить в стихотворении "Путина" на "Ленина" или "Навального". "Я выложила это не как манифест, а как констатацию происходящего. В этом садике очень приятная и дружественная атмосфера. Мы договорились с другими родителями в ближайшее время попросить воспитателя поменять стихотворение на другое", - рассказала автор поста Радио Свобода.