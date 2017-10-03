"Нобелевка" по физике присуждена исследователям гравитации

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики Райнеру Вайссу, Бэрри Бэрришу и Кипу Торну. Ученые получили Нобелевскую премию за наблюдения за гравитационными волнами.

Об обнаружении гравитационных волн, образующихся при столкновении черных дыр, было объявлено в 2016 году. Ученые использовали для этого Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). Такие обсерватории существуют в двух местах в США и позволяют обнаружить гравитационную волну от двух черных дыр, слившуюся на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет от Земли.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали британские ученые Дэвид Таулесс, Майкл Костерлитц и Дункан Халдейн. Они были награждены за за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

Нобелевская неделя началась накануне с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу. Они открыли молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы – "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.