В Каталонии проходит всеобщая забастовка против действий полиции в день референдума о независимости региона.

Тысячи бастующих вышли на улицы города. Голосование в Каталонии состоялось два дня назад. До этого Мадрид объявил референдум незаконным. Из-за столкновений с полицией пострадали около тысячи человек. По всей Каталонии не работает общественный транспорт.

По закону, при забастовке должен сохраняться минимальный уровень услуг. Но это соблюдатеся не везде. В одном из районов Каталонии местные жители забросали камнями несколько городских и междугородных автобусов. О намерении присоединиться к сегодняшней протестной акции заявил футбольный клуб "Барселона".