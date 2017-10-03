Видеоматериалы РСЕ/РС в соцсетях собрали более миллиарда просмотров

Более миллиарда просмотров получили видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях корпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа за первые 9 месяцев 2017 года.

Медиа-корпорация производит видеоконтент, предназначенный для 20 стран, на 24 языках. Лидируют по числу просмотров пользователи Интернета из России, Украины, Армении, Узбекистана, а также Афганистана и Пакистана. Главные площадки распространения видео - Facebook и Youtube.

Большой популярностью пользуются, в частности, видео Русской службы Радио Свобода. Интервью с оппозиционным политиком Алексеем Навальным после его задержания в марте 2017 года получило более миллиона просмотров на Youtube.

В социальной сети Facebook более миллиона просмотров получило видео, на котором пенсионерка Тамара Михайловна говорит о своем отношении к Владимиру Путину.

Всего с января по август 2017 года видео Русской службы набрали более 36 миллионов просмотров в Facebook и более 57 миллионов в Youtube.

Видео телеканала "Настоящее время" в Facebook посмотрели более 130 миллионов пользователей. Абсолютный рекорд - у видео о байкере, который спас человека, собиравшегося прыгнуть с моста. В Youtube наиболее популярны видео Таджикской службы - более 59 миллионов просмотров.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) - независимая вещательная корпорация, которая видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.