Amnesty International поддержала Навального и Волкова

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку российских оппозиционных лидеров Алексея Навального и Леонида Волкова. Заключение под административный аресто на 20 суток обоих оппозиционеров - это очередное свидетельство зажима гражданского общества российскими властями. Amnesty International призывает Россию "немедленно и безусловно" освободить обоих арестованных.