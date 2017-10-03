Минобрнауки отказало в докторской степени автору диссертации о власовцах

Министерство образования и науки России отказалось присуждать степень доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову, защитившему в 2016 году диссертацию о власовском движении. Решение Санкт-Петербургского института истории РАН отменено 26 июля. Об этом "Фонтанке" стало известно 3 октября.

Историк сообщил в беседе с "Фонтанкой", что о приказе впервые узнал от журналистов, но отметил, что ожидал такого результата. По его словам, всё, что он мог сделать, он сделал. Александров пояснил, что до и после защиты ему предлагали изменить основные положения диссертации.

Кирилл Александров – петербургский историк, сочувствующий общественному движению "Белое дело". Свою работу "Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946 годов" он защитил 1 марта 2016 года в Петербурге. Диссертация была посвящена кадровому составу власовской армии – историк пытался разобраться, кто, как и почему примыкал к соединению, воевавшему во время Второй мировой против Советского Союза.

Как отмечает "Фонтанка", защита диссертации превратилась в политическое шоу. На заседание пришли активисты патриотического "Народного собора" и ветеранских организаций. Они обвинили историка в апологии власовцев. К ним присоединились и некоторые учёные. Другие, наоборот, доказывали, что Александров исследовал неудобную тему непредвзято. Сторонники КПРФ пикетировали Санкт-Петербургский институт истории РАН, а "Народный собор" пожаловался на работу Александрова в прокуратуру. В июне 2017 года стало известно, что экспертный совет ВАК по истории не поддержал диссертацию Александрова.

Андрей Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В ходе Любанской наступательной операции Волховского фронта 20 апреля 1942 года был назначен командующим попавшей в окружение 2-й ударной армией, а после её разгрома был захвачен в плен и согласился на сотрудничество с руководством Третьего рейха, возглавив Русскую освободительную армию (РОА). В 1945 году был задержан, в 1946 году осуждён по обвинению в измене и казнён через повешение.