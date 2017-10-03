США обеспокоены приговором лидеру крымских татар Ильми Умерову

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены приговором к двух годам тюрьмы, вынесенному лидеру крымскотатарского народа Ильми Умерову. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, распространенном пресс-службой во вторник. В заявлении отмечается, что Умеров был осужден за свою оппозицию присоединению Крыма к России и получил более суровый приговор, чем об этом просил российский прокурор.

Отмечается, что в прошлом в 2016 году Умеров в течение нескольких недель находился на принудительном психиатрическом лечение. "Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и снять с него обвинение", - говорится в заявлении. Госдепартамент уточняет, что Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

27 сентября бывший заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умеров был приговорён к двум годам колонии-поселения с запретом заниматься общественной и преподавательской деятельностью. Его обвинили в призывах к сепаратизму. Умеров свою вину отрицает.