"Выгнали из "Божьей воли" за набожность"

Раскол в движении "Божья воля"!

Людмила Одегова, называющая себя руководителем этой организации, написала в Фейсбуке об "отстранении от дел" ее основателя и самого медийного персонажа - Дмитрия Цорионова (Энтео).

Поводом стала, в частности, прошедшая летом акция "Чтение Библии у минюста", в которой Энтео участвовал вместе с бывшей участницей Pussy Riot Марией Алехиной.

Отныне главой движения "Божья воля" являюсь я и только я.



Димитрий Цорионов, до публичного покаяния в святотатстве, в котором он принимал участие во время акции около Министерства юстиции и др., отстраняется мною от всех дел движения. Он не имеет право проводить акции и давать какие-либо комментарии от имени движения.



Наше движение было создано в 2012 году и состояло из группы людей, которые объединились друг с другом на почве противодействия богохульству в Храме Христа Спасителя. Мы сделали Дмитрия Цорионова спикером этого объединения, который представлял интересы нашей группы в СМИ.



Однако после того, как Дмитрий Цорионов сдружился с нераскаянными богохульниками, на волне протеста против которых он и сделался медийной личностью, стал проводить с ними совместные акции в рамках движения "Божья воля", где они глумились над Священным Писанием - пишет Одегова. В комментариях свою позицию высказал и Димитрий Цорионов:

Акция против произвола Минюста проходила 4 месяца назад, а ты пишешь свои замечания только сейчас. Начнем с того, что я просто позвал всех неравнодушных людей, которые против подавления религиозных и гражданских свобод прийти туда для символического акта. Я не делал это от лица движения какого-то, не обращался к какой то определенной социальной или религиозной группе. Там были в итоге православные миссионеры, протестанты, атеисты, даже нацболы. Все кому не все равно на то, что чиновники приравнивают чтение книг к митингам требующим согласования.



Ты не пришла туда, не посчитала нужным, а вот Маша Алехина пришла, хотя ровно на этом же самом месте 5 лет назад протестовали те же самые люди требуя максимально сурового наказания для нее. Она сидела в тюрьме за свой поступок. Прошли годы. Сейчас она занимается помощью заключенным. И это был не простой поступок, ее исповедание, ее шаг навстречу. В этом жесте я вижу христианство. А вот в подобной ненависти в ответ на ее шаг — христианства нет, потому что нет любви. Она сделала это от чистого сердца, с самым добрым намерением. И очень некрасиво, когда кто-то видит не это, а то, что она за час акции закурила сигарету не имея никакой мысли задней. Я ей спокойно сказал после, что так лучше не делать, объяснил почему. Вот и все. К чему это фарисейство? Тут нет ни моего греха, ни ее. <...>



В интервью РБК Энтео высказал предположение, что политический конфликт произошел по личным мотивам:

Несколько месяцев назад я прекратил общение с Людмилой. Мне кажется, в этом [заявлении Одеговой] есть что-то личное, что-то связанное с ревностью, человечески я ее понимаю

Там же он говорит, что по-прежнему считает себя вправе проводить акции от имени "Божьей воли", но утверждает, что большинство ее активистов уже перешли в новое движение Энтео "Декоммунизация". В твиттере Энтео написал, что "Божьей воли" уже давно не существует.

"Божья воля" была создана в 2012 году и получила известность акциями, направленными против "панк-молебна" Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Энтео и его сторонники неоднократно прибегали к насилию, например, нападая на ЛГБТ-активистов. Широкую известность получила акция на выставке в Манеже, в результате которой были повреждены несколько "кощунственных", по мнению "православных активистов", скульптур. Энтео тогда отбыл административный арест.

В последнее время фокус деятельности Цорионова сместился на борьбу с коммунизмом:

Энтео, в частности, протестовал против возложения цветов к бюсту Сталина на Красной площади и возведения памятника Сталину на аллее правителей России.

Борьба с "оскорблением чувств" больше не занимает главное место в деятельности Энтео, главное для него - это декоммунизация и пропаганда либертарианских взглядов, в частности борьба за разрешение владеть оружием. Сам себя он называет "христианский общественный деятель, экономист, либертарный консерватор".

Акцию у министерства юстиции Энтео организовал вместе со своей подругой Марией Алехиной. Они стали героями документального фильма Радио Свобода "Свобода, равенство и братство".