Авигдор Либерман: "Многие желают сблизиться с побеждающим Асадом"

Министр обороны Израиля заявил, что президент Сирии Башар Асад одерживает победу в гражданской войне. Авигдор Либерман призвал Соединенные Штаты наращивать усилия на фоне успешных действий союзников Дамаска – вооруженных сил Ирана и радикальной группировки "Хезболла".

Заявление министра обороны означает изменение позиции Израиля, отмечает Reuters. Официальные представители Израиля, начиная с 2011 года и до середины 2015-го, регулярно предсказывали потерю Асадом контроля над своей страной и поражение его режима. Однако ныне, по словам министра обороны Либермана, к Асаду выстраивается очередь желающих вновь наладить отношения – это и западные страны, и умеренные сунниты. Оказалось, что каждый хочет теперь приблизиться к Асаду, сетует министр обороны Израиля и называет такое положение "беспрецедентным".

Глава оборонного ведомства Израиля отмечает, что в конце 2015 года Россия помогла Асаду изменить положение, вмешавшись в конфликт на стороне наиболее сильных противников – Ирана и ливанской группировки "Хезболла", воевавших против сирийской оппозиции.