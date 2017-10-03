В Петербурге полиция прервала конференцию "Декомиссии"

В Санкт-Петербурге полиция прервала конференцию независимых экспертов по выводу из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС. Об этом Радио Свобода сообщил Олег Бодров, глава некоммерческой организации "Декомиссия", которая организовала конференцию.

Полицейский потребовал от всех иностранных участников мероприятия предъявить документы. Был задержан бывший работник Чернобыльской и Ленинградской атомных электростанций Владимир Кузнецов, который в настоящее время является гражданином Литвы. Причиной его задержания стал приезд в Россию по туристической, а не по гуманитарной визе, разрешающей участие в подобных конференциях. Кузнецова оштрафовали на 5 тысяч рублей.

В конференции "Декомиссии" участвуют эксперты по атомной энергетике из нескольких стран, в том числе из США. На мероприятии также присутствовали замдиректора самой Ленинградской АЭС и представитель Законодательного собрания Петербурга. Владимир Кузнецов должен был выступить на конференции с докладом о том, как выводилась из эксплуатации Игналинская АЭС, однако полицейские помешали ему это сделать.

Глава "Декомиссии" Бодров назвал задержание Кузнецова "провокацией". Он отметил, что полицейский пришел в сопровождении сотрудников петербургского телеканала "78". По мнению Бодрова, в полиции знали, что Кузнецову, несмотря на обращение "Декомиссии", не выдали гуманитарную визу. Глава "Декомиссии" считает, что задержание эксперта политически мотивировано и связано с его гражданством.

Глава движения "За природу!", юрист Андрей Талевлин, который защищал интересы Кузнецова в полиции, в комментарии для Радио Свобода подтвердил, что полицейский пришел на конференцию, чтобы задержать именно эксперта из Литвы. На это, по словам юриста, указывает то, что в полиции в момент задержания уже были копии всех миграционных документов Кузнецова. Талевлин отметил, что задержание проводил майор Александр Петренко. Он же накануне подписал приказ о проверке соблюдения миграционного законодательства.

Кузнецов был одним из ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Во времена СССР он был командирован в Литву на Игналинскую атомную электростанцию. Недавно Владимир Кузнецов перенес инсульт.