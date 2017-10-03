Власти Петербурга не согласовали акцию памяти Политковской

Администрация Санкт-Петербурга отказалась согласовать акцию памяти журналистки Анны Политковской у Соловецкого камня. Об этом "Новой газете" рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Местные власти отказали из-за того, что якобы в этот день в течение восьми часов на этом месте будет проходить молодежное мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних, рассказал Вишневский. По его словам, акция памяти Политковской состоится независимо от решения чиновников. Он напомнил, что эта акция ежегодно проводится в Петербурге, начиная с 2006 года.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в Москве. Она была известна критическими материалами о российской власти, ситуации в Чечне и на Северном Кавказе. По обвинению в ее убийстве осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.

