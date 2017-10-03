Космические успехи "зеленой гильотины"

В прошлую пятницу, 29 сентября, в 18:56 по местному времени (00:47 мск) с космодрома Куру во Французской Гвиане был произведен успешный запуск европейской ракеты-носителя "Ариан 5", которая вывела на орбиту американский и японский телекоммуникационные спутники. Мало кому известно, что с этой территории с 2011 года ежегодно стартуют несколько российских ракет-носителей "Союз". Корреспондент Радио Свобода присутствовала на запуске "Ариан 5" во Французской Гвиане и побеседовала с директором Гвианского космического центра Дидье Февром.

"Ариан 5" – гордость европейской, и в особенности французской космической промышленности. С 1996 года эти 55-метровые ракеты-носители тяжелого класса, производства концерна Airbus Safran, выводят на геостационарную орбиту одновременно по несколько спутников общей массой 10 тонн.

Географическое расположение космодрома Куру делает его особенно привлекательным как для государственных, так и для частных заказчиков. Французская Гвиана – ныне заморская территория, а в прошлом колония Франции, находится всего в 500 километрах от экватора, в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Вывод спутников на орбиту отсюда производится быстрее, а следовательно – с меньшими затратами, чем с космодромов во Флориде и в Казахстане.

В том числе и по этой причине в 1964 году Франция решила перенести сюда свой космический центр, ранее находившийся в Алжире, к тому времени получившем независимость. К этому проекту с момента своего основания в 1975 году подключилось Европейское космическое агентство, говорит в интервью Радио Свобода Дидье Февр, с 1 октября 2016 года возглавляющий Гвианский космический центр. Первый год его руководства оказался исключительно насыщенным: 12 успешных пусков, блокада Центра бастующими сотрудниками прошлой весной и переговоры с ними, один неудавшийся запуск и, наконец, его успешный повтор. Пятничный пуск изначально планировался на 5 сентября, но не состоялся из-за технической неполадки, рассказывает Дидье Февр:

"Запуск 29 сентября является стандартным с той точки зрения, что речь идет об "Ариан 5", которая выводит на геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника. Казалось бы – классика жанра. Но на самом деле этого события не было бы, если бы не инцидент, произошедший в ходе первой попытки пуска. Происшествие, которое для нашего центра было исключением из правил. Главный двигатель ракеты-носителя заработал, но бортовой компьютер принял решение не производить запуск, выявив вероятность поломки. Это доказывает две вещи: что наша система запуска отличается высочайшим уровнем безопасности и что мы способны очень быстро взять ситуацию под контроль. Ведь мы производим повторный запуск всего три недели спустя после отмены предыдущего".

Помимо "Ариан 5" с космодрома Куру стартуют российская ракета-носитель среднего класса "Союз" и европейская ракета-носитель легкого класса "Вега". 1 августа последняя успешно вывела на орбиту научный спутник "Венус", плод двенадцатилетнего труда израильских и французских ученых, цель которого – отслеживать изменения окружающей среды в различных уголках Земли для более эффективной борьбы с глобальным потеплением. Арабские страны объявили, что отказываются использовать передаваемые "Венусом" данные, но, по мнению Дидье Февра, наука возобладает над политикой и обмену сведениями между учеными никакие запреты не помешают:

"Компания "Арианспейс", оператор ракет-носителей "Ариан", "Союз" и "Вега", предлагает свои услуги клиентам по всему миру. Только за год моего пребывания в должности директора Гвианского космического центра свои спутники от нас запускали представители Японии, Южной Кореи, США, Перу, Израиля, Бразилии, европейских стран".

По словам Дидье Февра, сотрудничество с Россией является неотъемлемой составляющей этой динамики. Международные санкции против Москвы, введенные в 2014 году из-за российского вмешательства в конфликт на Украине и аннексии Крыма, затронули различные сферы, от экономики до культуры, но обошли стороной космос. Европейско-российское сотрудничество в этой области продолжается в том же русле, в котором оно было начато в 2007 году, говорит Дидье Февр:

"Гвианский космический центр большей частью финансируется Европейским космическим агентством, и непосредственно – 22 состоящими в нем странами. Партнерство с Россией представляет собой особый аспект нашего международного сотрудничества. Оно ведется в рамках соглашения, подписанного между Францией и Россией, и соглашения, подписанного между Россией и Европейским космическим агентством. От двух до четырех раз в год с космодрома Куру производится запуск ракеты-носителя "Союз". Обеспечивают этот запуск порядка 300 российских коллег, приезжающих в Гвиану из Самары, где выпускают элементы этой ракеты.

Трудности в отношениях России и Европы никоим образом не отразились на работе Гвианского космического центра. Российские коллеги продолжают приезжать и работать здесь, и наших клиентов политика тоже не затрагивает. Для примера: только в рамках европейской спутниковой программы "Галилео" ракета-носитель "Союз" использовалась уже семь раз. Это еще раз демонстрирует, что политика никак не влияет на сферу космических разработок. Мы поддерживаем рабочие отношения с представителями различных стран мира. Не всегда речь идет о странах, у которых с Европой безоблачные отношения в политическом плане".

Последний запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся 18 мая этого года, следующий запланирован на март-апрель следующего года. 7 ноября планируется новый старт "Веги", а 12 декабря – "Ариан 5".

Сегодня Гвианский космический центр обеспечивает более 15 процентов всех рабочих мест крупнейшего по территории (90 тысяч квадратных километров), но крайне малонаселенного (240 тысяч жителей) заморского региона Франции. На улицах гвианской столицы Кайенны и третьего по величине местного города Куру иногда слышна русская речь. Благодаря активности космического центра приезжают сюда и туристы из многих других стран, хотя доминируют в Гвиане все же соседи из Бразилии и Суринама.

Сегодня люди африканского происхождения составляют более 70 процентов населения Французской Гвианы

Имидж Французской Гвианы постепенно меняется – ведь в течение столетий в мире она была известна как совершенно дикая, покрытая на 95 процентов джунглями и болотами местность, прозванная "зеленой гильотиной". Тропические лихорадки, тиф и сифилис в 17–18-м веках тысячами морили здесь европейских колонизаторов, а в 19–20-м веках – каторжных заключенных и искателей золота. Со времен Людовика XIV во Французскую Гвиану для обработки плантаций сахарного тростника и какао колонизаторы десятками тысяч привозили рабов из Африки. Сегодня люди африканского происхождения составляют более 70 процентов населения Французской Гвианы.

Сегодняшняя Гвиана может гордиться достаточно высоким уровнем жизни – как заморский регион и департамент Франции она пользуется всеми льготами и привилегиями, которые обеспечивает этот статус. Это, в частности, привлекает сюда нелегальных мигрантов из соседних Суринама и Гайаны – ныне независимых государств, бывших нидерландской и британской колониями. Однако уровень безработицы во Французской Гвиане остается очень высоким – более 26 процентов, что в том числе было поводом для мартовской акции протеста и массовой забастовки, после которых Париж выделил на развитие региона дополнительные полтора миллиарда евро. В конце октября Гвиану должен впервые посетить президент Франции Эммануэль Макрон, и с этим визитом местные жители связывают большие надежды.