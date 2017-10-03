Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико, чтобы оценить последствия урагана

Президент США Дональд Трамп во вторник посетил Пуэрто-Рико, чтобы проверить, как идет восстановление инфраструктуры на острове, пострадавшем от мощного урагана. Он встретится с губернатором Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, военным персоналом и пострадавшими от шторма.

Трамп заявил, что бюджет США "немного не в порядке" из-за финансовой помощи Пуэрто-Рико, но за счет этой поддержки удалось спасти много жизней. Ранее американская территория обратилась за помощью к федеральным властям. Дональд Трамп обрушился на властей острова с критикой за то, что они не могут справиться с последствиями урагана самостоятельно.

Две недели назад на остров с населением почти три с половиной миллиона человек обрушился тропический шторм "Мария". Большая часть Пуэрто-Рико лишилась электроэнергии, многие жители остались без водопроводной воды, топлива и сотовой связи.