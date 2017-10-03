Полицейские провели обыск в петербургском штабе Навального

Вечером 2 октября в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге пришли сотрудники полиции. По их словам, у них появилась информация о том, что в штабе имеется некая незаконная агитация. Полицейские изъяли около 200 листовок с призывом прийти на митинг 7 октября, а координатора штаба Полину Костылеву задержали. По мнению юриста штаба Дениса Михайлова, полицейские действовали незаконно, потому что их действия были очень похожи на обыск, хотя необходимой для этого санкции суда не было.

По словам Михайлова, когда он предложил полицейским принести санкцию на обыск, они начали оказывать на сотрудников штаба и волонтеров психологическое давление, кричать и угрожать, заставляли их вскрывать заклеенные коробки, в которых, однако, ничего не нашли.

Волонтер Алина считает, что полицейские вели себя таким образом потому, что видели перед собой много молодых людей и хотели воспользоваться их неопытностью. Особенно возмутило Алину то давление, которое было оказано при задержании на Полину Костылеву: узнав, что у нее двое несовершеннолетних детей, полицейские стали говорить, что они сейчас поедут и проверят, с кем находятся в ее отсутствие ее дети.

Пока полицейские были в штабе Навального, они не пускали туда журналистов, а прорывавшихся силой выталкивали назад. По словам волонтеров, полицейские говорили, что широкая огласка повредит их действиям.

В отделе полиции на Полину Костылеву был составлен административный протокол по статье 20.2 за нарушение установленного порядка проведения митингов. Сотрудники штаба и волонтеры проводили ее до отдела полиции, оставив на стене плакат "Нет полицейскому беспределу".

Все происходящее в штабе объясняют страхом властей, которые боятся митинга и делают все, чтобы его сорвать. Известно, что троих волонтеров с листовками задержали еще накануне вечером, правда, их быстро отпустили, но агитационные материалы отобрали. 7 октября сторонники Навального намерены провести во многих городах России массовые пикеты с призывом освободить оппозиционера из-под административного ареста и допустить его на выборы президента России.