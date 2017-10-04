CNN: "российские агитки" были нацелены на избирателей в двух штатах

Ряд пропагандистских объявлений, размещенных Россией на Facebook в прошлом году, был нацелен адресно на избирателей в Мичигане и Висконсине, двух штатах, сыгравших большую роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом во вторник вечером сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Платные объявления, ориентированные на ключевые группы населения, имели своей целью усилить накал социальных и политических противоречий среди американцев, в частности, подогреть в определенных кругах антимусульманские настроения.

В Мичигане преимущество Трампа перед кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон составило всего 10700 голосов из почти 4,8 миллиона избирателей. В Висконсине перевес республиканца тоже был небольшой — 22700 голосов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российский след" в избирательной кампании, пытается выяснить, сотрудничали ли люди из окружения Трампа с Россией в разработке стратегии размещения пропагандистской рекламы.

По оценке Facebook, около десяти миллионов пользователей социальной сети в США посмотрели политические объявления, которые могли иметь российское происхождение.