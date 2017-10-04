Попавшего в плен в Сирии россиянина опознали в "Боевом братстве"

В организации "Боевое братство" в подмосковном городе Домодедово опознали жителя Московской области Григория Цуркану (Сурканова), который якобы попал в плен в Сирии к боевикам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Согласно данным "Боевого братства", Цуркану ранее участвовал в боевых действиях в Сирии и Югославии.

Накануне подконтрольное террористической группировке "Исламское государство" агентство "Амак" обнародовало видео, на котором засняты якобы захваченные "российские граждане". Один из них представляется Заболотным Романом. Он называет имя второго мужчины, Сурканов Григорий. На лицах обоих заметны следы побоев.

Активисты независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружили профиль Романа Заболотного на портале "Мой мир". Мужчина на фотографии изображен в военной форме, его дата и место рождения совпадают с данными, которые он назвал на видео. В его профиле во "ВКонтакте" есть фотография в форме с шевроном российского войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское". По информации Русской службы Би-би-си, в аккаунте в Facebook, предположительно,принадлежащему Роману Заболотному, среди друзей много казаков и участников конфликта на востоке Украины, например, представитель "ЛНР" в Минской контактной группе Владислава Дейнего. Российский блогер Анатолий Несмиян утверждает, что Заболотный воевал в Донбассе. Он опубликовал фотографии, которые могут свидетельствовать о связи Заболотного с пророссийскими сепаратистами в так называемой Луганской народной республике. Кроме того, и Заболотный, и Цуркану находятся в базе данных украинского портала "Миротворец". По информации CIT, Заболотный, предположительно, был среди казаков, пытавших соравать открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону.

В Минобороны опровергли информацию о пленных российских военнослужащих в Сирии. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что захваченные в плен "российские солдаты" – наёмники.