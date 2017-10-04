Спутник и расстрел

Сегодня отмечают 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли.

С одной стороны (и вполне естественно) это повод для гордости.

Однако это же и повод для причитаний и грустных шуток в духе "Юра, прости".

Кроме того, круглая космическая дата совпадает с не совсем круглой политической - 24 года назад произошла развязка политического кризиса, когда Ельцин победил своих противников из Верховного Совета.

Александр Коммари:

Так вот теперь и будет в этой дате вместе навсегда: советские запустили спутник, Ельцин расстрелял парламент.

А что, в РФ торжеств по случаю 60-летия начала космической эры человечества не будет, да? Да и то, ведь не обретение же мощей каких-нибудь.

Максим Артемьев:

Яндекс подсказывает, что сегодня 60 лет запуска первого в мире ИСЗ. Я уже писал - впечателние, произвденное на мир полетом спутника не сравнимо с полетом Гагарина. Тогда, в 1957, у всех был шок и паника. А в 1961 мир особого внимания не обратил. Внутри же СССР наоборот - запуск спутника особо людей не взволновал, а старт Гагарина наоборот, привел людей в состояние психоза. Но опять-таки - каких людей? Солженицына или Бродского это оставило глубоко равнодушными.