Стрелявший по толпе в Лас-Вегасе владел десятками ружей и автоматов

Ответственный за стрельбу в Лас-Вегасе Стивен Паддок владел почти 50-ю наименованиями оружия в трех местах и настраивал камеры в своем гостиничном номере и коридоре перед тем, как открыть огонь по толпе на фестивале кантри-музыки. Представительница Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия также сообщила журналистам 3 октября, что арсенал Стивена Паддока включал ружья, дробовики и пистолеты.

Полиция заявила, что 64-летний мужчина открыл огонь и стрелял на протяжении 9 или 11 минут поздно вечером 1 октября с 32-го этажа отеля Mandalay Bay в сторону фестиваля кантри-музыки под открытым небом. В результате стрельбы погибли 59 человек и ранено более 500 человек.

Власти заявили, что Паддок, который был найден застреленным в его гостиничном номере после того, как сломала дверь, установил камеру в глазок своей комнаты, чтобы наблюдать за гостиничным коридором во время стрельбы. Представители властей также сообщили, что он также установил две камеры в коридоре за пределами своей комнаты, чтобы наблюдать за сотрудниками правоохранительных органов по мере их приближения.

Мотив действий стрелявшего остается загадкой. Полиция установила контакт с подругой Паддока - Марило Данли, которая вернулась в Соединенные Штаты c Филиппин и будет допрошена полицией. Как сообщила телекомпания CNN Паддок ранее перевел 100 тысяч долларов на Филиппины.