Пучдемон: Каталония объявит независимость в "ближайшие дни"

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в своем первом интервью Би-би-си после воскресного референдума заявил, что независимость этого региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в ближайшие дни.

На вопрос о том, что произойдёт, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контрольили арестует его самого, Пучдемон ответил, что это будет "ошибкой, которая изменит всё". Он также добавил, что на данный момент никаких контактов между правительством Испании и администрацией Каталонии нет.

Накануне король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в нарушении принципов демократии и разделении общества из-за референдума о независимости региона. В телевизионном обращении король заявил о приверженности единству Испании и подчеркнул, что организаторы референдума подвергли риску стабильность всей страны.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид объявил голосование незаконным. Из-за столкновений с полицией пострадали около тысячи человек. Европейская комиссия также назвала проведенный референдум незаконным.