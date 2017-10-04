Минобороны РФ: в Сирии убиты 12 командиров "Джабхат ан-Нусры"

Министерство обороны России заявило, что в результате удара российской авиации в Сирии убиты 12 полевых командиров террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", а её лидер Абу Мухаммад аль-Джуляни тяжело ранен.

Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

В сообщении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова утвержается, что в результате авиаудара погибли не менее 60 боевиков "Джабхат ан-Нусры". Конашенков сказал, что место сбора командиров группировки удалось узнать благодаря "многоуровневой системе разведки". Удар был нанесен самолетами Су-34 и Су-35 накануне, 3 октября, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Исламистская группировка "Джабхат-ан-Нусра" была создана в январе 2012 года в Сирии для борьбы с правительственными силами и считалась подразделением "Аль-Каиды". Обе организации запрещены в России.