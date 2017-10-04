Верховный суд отказался отменить приговор "узнику Болотной" Белоусову

Верховный суд России отказался отменять приговор осужденному по "Болотному делу" Ярославу Белоусову, несмотря на соответствующее решение Европейского суда по правам человека. Об этом сообщает "Интерфакс".

ЕСПЧ постановил пересмотреть приговор Белоусову, вынесенный Замоскворецким судом Москвы, и выплатить 12,5 тысяч евро компенсации. Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский намерен обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с отказом Верховного суда.

Ярослав Белоусов был в 2014 году приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы по обвинению в "участии в массовых беспорядках" на Болотной площади. Он уже вышел на свободу. В октябре прошлого года ЕСПЧ удовлетворил жалобы еще трех бывших "узников Болотной": Леонида Ковязина, Артема Савелова и Ильи Гущина.

Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. По обвинению в участии в них или в насилии по отношению к полицейским к ответственности привлекались более 30 человек, часть из них были амнистированы, другие уже отбыли наказание. Несколько человек остаются под стражей. Оправдан не был никто.