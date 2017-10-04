Сегодня отмечается 60-летие запуска СССР первого искусственного спутника

Сегодня отмечается 60 лет со дня запуска в Советском Союзе 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли. Этот день впоследствии был назван "днем открытия космической эры" и стал важной победой СССР. Этим, как отмечает агентство Ассошиэйтед пресс, СССР "продемонстрировал свою военную мощь и технологическое мастерство, которое ошеломило остальной мир".

В условиях гонки вооружений с США во время холодной войны Советский Союз сосредоточил свои усилия на строительстве первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставлять водородную боеголовку. Ракета Р-7 была построена командой во главе с Сергеем Королевым и испытания ракеты начались в 1957 году. Королёв, дальновидный ученый и насточивый управленец, предупредил советских руководителей, что США также разрабатывают спутник и получил разрешение Кремля на запуск.

Хотя уже существовал проект для полноценного научного спутника, Королев поручил своей команде инженеров разработать примитивный орбитальный аппарат, чтобы сэкономить время и опередить США. Космический аппарат, построенный за несколько месяцев, было назван "Простейшим спутником". Спутник весом менее 84 килограммов и немного больший, чем баскетбольный мяч предстаавлял собой сферу из полированного алюминиевого сплава с двумя радиопередатчиками и четырьмя антеннами. Королев выбрал сферу для формы спутника по образу и подобию Земли.

В то время как остальной мир был ошеломлен советским достижением, руководство Кремля, казалось, не торопилось понять масштаб этого события. Первый официальный советский доклад о запуске Спутника был краток и скрыт на одной из страниц газеты "Правда", ежедневной газеты Коммунистической партии. Только через два дня после запуска газета вышла в заголовками на первой полосе и цитированием иностранных похвал. На Спутнике был установленрадиопередатчик, который транслировал характерный звуковой сигнал "бип-бип-бип".Спутник вращался вокруг Земли в течение трех месяцев, прежде чем сгореть в атмосфере.

12 апреля 1961 года Советский Союз совершил еще один гигантский скачок, опередивший Соединенные Штаты, когда Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Советское первенство в космосе побудило США вкладывать деньги в исследования и технологии. В 1969 году США выиграли космическую гонку, когда доставили первого человека на Луну и вернули его оттуда.