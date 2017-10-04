Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии в области химии объявлены ЖакДюбоше, Йоаким Франк и Ричард Хендерсон.

В предыдущие два дня стали известны имена обладателей престижной награды по медицине и физике. Все шесть лауреатов - ученые из Соединенных Штатов.

В медицине отметили исследователей, которые объяснили работу "биологических часов" организма. А в областифизике премию присудили за вклад в исследование гравитационных волн.

