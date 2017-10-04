В Москве проверят сообщения о захваченных в Сирии россиянах

В Москве тщательно проверят информацию о том, что двое пленных мужчин на видео, опубликованном террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), являются россиянами. Если это подтвердится, о них будет проявлена забота, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявления об опознании мужчин их знакомыми в Кремле сочли не слишком заслуживающими доверия и предложили ориентироваться на информацию Министерства обороны России.

Накануне подконтрольное ИГ агентство "Амак" обнародовало видео, на котором засняты якобы захваченные "российские граждане". Один из них представляется Заболотным Романом. Он называет имя второго мужчины, Сурканов Григорий.

По сообщениям СМИ, одного из пленных опознали в организации "Боевое братство" в подмосковном городе Домодедово как жителя Московской области Григория Цуркану (Сурканова), который ранее участвовал в боевых действиях в Сирии и Югославии. Фотографии в военной форме и с шевроном казачьего "Всевеликого войска Донского" другого оказавшегося в плену россиянина, Романа Заболотного, обнаружили в социальных сетях активисты независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). По информации блогера Анатолия Несмияна, Заболотный воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов "ЛНР". Кроме того, и Заболотный, и Цуркану находятся в базе данных украинского портала "Миротворец".

В Минобороны опровергли информацию о пленных российских военнослужащих в Сирии. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что захваченные в плен "российские солдаты" – наемники.