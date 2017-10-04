Когда квартплата превращается в кабалу. Эфир в 18:05

Как не переплачивать за коммунальные услуги
Откуда берутся такие цены на коммунальные услуги? Как не переплачивать за услуги ЖКХ, и что делать, если вы не согласны с их стоимостью? Рассказывают генеральный директор некоммерческого партнёрства "Индустрия Сервейинг" Юрией Павленков и главный редактор журнала "Председатель ТСЖ" Сауле Беркимбаева.
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