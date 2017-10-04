Мэрия Томска не признает факт реконструкции площади

Мэрия Томска отказывается признавать факт реконструкции городской площади, из-за которой на ней уже четыре месяца не согласовывают акции. Городские общественные деятели подчеркивают, что мэрия не провела общественные слушания и обсуждение дизайнерских проектов.

Заместитель мэра города отказался предоставить документы на благоустройство площади, заявив, что "реконструкция на площади Ново-Соборной не проводилась". Гражданский активист Ирина Байгулова сообщила Радио Свобода, что никаких документов в открытом доступе размещено не было. Неизвестно, кто выступал заказчиком масштабных работ, существовало ли техническое задание, какова смета проекта и кто выступил подрядчиком. При этом пресс-служба мэрии несколько месяцев сообщала именно о реконструкции. На этом основании чиновники официально отказывали общественным активистам и политическим партиями в проведении в центре города публичных мероприятий.

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В сентябре на аллее появились таблички "реконструкция площади выполнена по инициативе мэра города Томска Ивана Кляйна", - сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин. В городской администрации заявили, что проведенные работы ни юридически, ни с формально реконструкцией не являлись, а якобы выполнены в рамках благоустройства указанной территории на деньги спонсоров.

Православная общественность Томска требовала построить на площади часовню. Для ее строительства депутаты городской думы решили изменить границы особо охраняемой природной территории. Однако после массовых протестов строительство было отложено, а общественные слушания на эту тему отменены.