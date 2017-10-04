Свидетель по делу Белых рассказал о передаче взятки

Бизнесмен Альберт Ларицкий заявил в суде по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, что давал взятку за покровительство в получении участков леса под вырубку.

Как сообщает "Новая газета", выступая в качестве свидетеля в суде, Ларицкий рассказал, что владельцы "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) обратились к вице-губернатору области Сергею Щерчкову. Именно он обещал помочь с получением участков, заявил Ларицкий.

Бизнесмен уточнил, что Щерчков намекнул, чтобы владельцы НЛК "отблагодарили губернатора". "Воспринял это как просьбу передать ему денежные средства", — рассказал Ларицкий. Сумма в размере 200 тысяч евро была передана Щерчкову через помощника бизнесмена. Белых заявил, что Ларицкий оговорил его.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.

Альберт Ларицкий находится под стражей по обвинению в махинациях с кредитами.

