В Комитете по разведке доверяют заявлениям о влиянии РФ на выборы

В Комитете по разведке Сената США доверяют выводам американского разведсообщества о влиянии России на выборы президента страны в прошлом году. Об этом заявил председатель комитета республиканец Ричард Бёрр.

По его словам, расследование всё ещё продолжается. В Комитете пытаются установить, были ли связаны члены команды Дональда Трампа с российскими чиновниками. Он также отметил, что интернет-корпорации Google, Twitter и Facebook выступят на одном из слушаний.

Другой лидер сенатского Комитета по разведке – демократ Марк Уорнер – призвал американские власти к "более агрессивному подходу" в вопросах защиты избирательной системы США.

В Соединёных Штатах ведётся расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы. В январе разведывательное сообщество США пришло к выводу, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки, чтобы повлиять на предвыборную кампанию в США и помочь избранному президенту США Дональду Трампу. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в других государствах категорически отвергает.

Комитет по разведке провел всего несколько открытых слушаний. На них представители разведки и лидеры комитета подчеркивали, что прошлогодние выборы вдохновили Россию на дальнейшее вмешательство. В 2018 году в США пройдут промежуточные выборы. Голосование может изменить расстановку сил в Конгрессе.