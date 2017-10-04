"С Путиным пойду куда угодно"

Бизнесмен Сергей Михайлов продолжает бороться с теми, кто связывает его имя с солнцевской группировкой. Летом прошлого года бизнесмен с помощью закона о "праве на забвение" в Интернете ограничил выдачу результатов по запросам через поисковые системы Google и "Яндекс" о его причастности к организованной преступности.

Беседа с Сергеем Михайловым проходила в Москве, в офисе предпринимателя, расположенном в Доме туриста на Ленинском проспекте.

Интервьюер - Мумин Шакиров