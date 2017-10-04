Глава Каталонии: "Мы выполним волю тех, кто голосовал за независимость"

Региональное правительство Каталонии выполнит волю граждан, которые на референдуме проголосовали за независимость провинции от Испании. Об этом заявил глава Каталонии Карлес Пучдемон.

По его словам, провинция давно пыталась наладить диалог с Мадридом, но центральные власти игнорируют интересы каталонцев. Для разрешения нынешнего кризиса необходимы посредники, заявил Карлес Пучдемон.

Ранее в среду мэрия каталонского города Жирона заявила о разрыве отношений с центральными властями Испании. Такое решение было принято "из-за жестокости полиции" в день проведения референдума о независимости Каталонии. Мэр города Марта Мадренас назвала произошедшее "днем террора".

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Центральные власти Испании объявили голосование незаконным. Такого же мнения придерживается Европейская комиссия. В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демонстрантам и применял шумовые гранаты. В столкновениях с полицией пострадали около тысячи человек.

Правительство Испании отвергает обвинения в жестокости. В Мадриде утверждают, что действия полицейских были оправданны. Противники референдума считают, что он проводился без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании против.