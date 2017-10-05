Король Саудовской Аравии - в Москве с первым в истории визитом

В Москве в четверг ожидаются переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Саудовский монарх прибыл в Москву накануне с первым в истории визитом.

Визит начался с курьёза – сломался трап-эскалатор, и монарху пришлось спускаться самостоятельно.

Король Сальман, как ожидается, пробудет в России четыре дня. Утверждается, что свита короля полностью выкупила места в одной из пятизвездочных московских гостиниц.

В Москве лидеры Саудовской Аравии и России, крупнейшие мировые экспортеры нефти, как ожидается, обсудят сотрудничество по добыче нефти и разногласия по Сирии и Ирану. Не исключается, что в ходе визита может быть подписан ряд соглашений по инвестициям в энергетические проекты на сумму до 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников газеты "Коммерсантъ", к визиту саудовского короля российская сторона подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше трех миллиардов долларов. Утверждается, что речь идет, в том числе, поставку ракетных систем С-400 "Триумф".

Связи между Россией и Саудовской Аравией углубляются на фоне нестабильности на мировом рынке нефти, цены на которую в 2014 году пережили сильное падение. Обе страны помогли заключить сделку между ОПЕК и другими производителями, чтобы сократить добычу нефти до конца марта 2018 года.

В тоже в время между Москвой и Эр-Риядом сохраняются серьезные разногласия по ситуации в Сирии. Саудовская Аравия поддерживает повстанцев, воюющих с силами президента Башара Асада. Кроме того, саудовские военные участвуют в операции против проиранских повстанцев-хуситов в Йемене. Россия и Иран – союзники сирийского правительства.

На переговорах, как ожидается, будет обсуждаться проблема урегулирования конфликта в Сирии, будущее страны после победы над джихадистами "Исламского государства", судьба президента Башара Асада. Король Саудовской Аравии может также потребовать гарантий того, что Иран не будет играть постоянной роли в Сирии, - сообщают западные агентства.