Владельцы "Альфа-банка" подали в суд на авторов "досье на Трампа"

Совладельцы российского "Альфа-банка" Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали второй судебный иск о клевете в связи с так называемым "досье", в котором упоминается имя президента США Дональда Трампа и его связи с Россией. Об этом сообщает издание Politico.

Иск к компании политических исследований Fusion GPS и ее основателю,бывшему репортеру Wall Street Journal Гленну Симпсону был подан 3 октября в окружной суд Вашингтона. Российские бизнесмены обвиняют ответчиков в том, что они передали неподтвержденные материалы из "досье" в СМИ. По мнению истцов, в результате публикации этих материалов их репутации был нанесен урон.

Досье было подготовлено бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. В январе оно было целиком опубликовано изданием BuzzFeed. В нем утверждалось, что у Трампа были бизнес-интересы в России, что у российских спецслужб есть на него компрометирующие материалы, и что члены предвыборного штаба будущего президента во время избирательной кампании встречались с российскими чиновниками. Трамп и его советники назвали опубликованные материалы "фальшивкой". Российские власти также заявили, что не собирали "компромат" на Трампа.

В мае Фридман, Авен и Хан подали в Нью-Йорке отдельный иск к изданию BuzzFeed за публикацию досье

В Соединенных Штатах ведется расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы. Накануне руководители сенатского комитета по разведке заявили, что пытались связаться с автором "досье на Трампа", однако Кристофер Стил не идет с ними на контакт. По словам сенаторов, без получения дополнительной информации о том, как создавалось "досье" и кем оно было оплачено, невозможно оценить обоснованность содержащихся в нем утверждений.