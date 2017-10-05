В центре Киева разгромлен мемориал героям Небесной сотни

В центре Киева разрушены несколько мемориальных плит в честь героев Небесной сотни – людей, погибших от пуль снайперов во время событий на Майдане в 2014 году.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк написал у себя в Фейсбуке, что злоумышленник уже задержан полицией. По его словам, это 43-летний житель Севастополя. О мотивах его действий не сообщается.

18–22 февраля 2014 года в центре Киева от пуль милицейского спецназа погибли более ста человек. Они принимали участие в массовых антиправительственных выступлениях в Киеве (Майдане), которые завершились бегством из страны президента Виктора Януковича и сменой власти.

Акции в память о погибших проходят на Украине каждый год. Мемориальные плиты в их честь установлены на Институтской улице недалеко от Майдана.