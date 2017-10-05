Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Его наградили за произведения "большой эмоциональной силы". Об этом говорится в пресс-релизе академии.

Исигуро родился в японском городе Нагасаки. Затем его семья эмигрировала в Великобританию. Писателю 63 года. Ранее он был удостоен Букеровской премии за роман "Остаток дня", вышедший в 1989 году. По мотивам произведения был снят одноименный фильм, который получил восемь номинаций на премию "Оскар".

Наравне с произведением "Остаток дня" писатель прославился романом "Не отпускай меня", экранизированным в 2010 году. Обе книги также получили широкую известность в России. Все семь романов, написанных Исигуро, переведены на русский язык.​

У Нобелевской премии по литературе нет открытого списка номинантов. Букмекеры ожидали, что приз достанется кенийскому писателю Нгуги Ва Тхионго или японцу Харуки Мураками.

В прошлом году награду получил музыкант Боб Дилан. Он стал первым автором текстов песен, который удостоился Нобелевской премии по литературе. В решении Шведской академии наук говорилось, что Дилана наградили за создание "нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции".

Годом ранее Нобелевской премии по литературе удостоилась писатель Светлана Алексиевич из Белоруссии. Академики назвали ее творчество "памятником страданию и мужеству в наше время".

Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в пяти номинациях: физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Размер денежной части Нобелевской премии составляет около миллиона долларов США. Вручение награды проходит 10 декабря, в день смерти Нобеля.