Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Его наградили за произведения "большой эмоциональной силы". Об этом говорится в пресс-релизе академии.

Исигуро родился в японском городе Нагасаки. Затем его семья эмигрировала в Великобританию. Писателю 63 года. Ранее он был удостоен Букеровской премии за роман "Остаток дня", вышедший в 1989 году. По мотивам произведения был снят одноименный фильм, который получил восемь номинаций на премию "Оскар".

Наравне с произведением "Остаток дня" писатель прославился романом "Не отпускай меня", экранизированным в 2010 году. Обе книги также получили широкую известность в России. Все семь романов, написанных Исигуро, переведены на русский язык.​

У Нобелевской премии по литературе нет открытого списка номинантов. Букмекеры ожидали, что приз достанется кенийскому писателю Нгуги Ва Тхионго или японцу Харуки Мураками.

В прошлом году награду получил музыкант Боб Дилан. Он стал первым автором текстов песен, который удостоился Нобелевской премии по литературе. В решении Шведской академии наук говорилось, что Дилана наградили за создание "нового языка поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции".

Годом ранее Нобелевской премии по литературе удостоилась писатель Светлана Алексиевич из Белоруссии. Академики назвали ее творчество "памятником страданию и мужеству в наше время".

Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в пяти номинациях: физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Размер денежной части Нобелевской премии составляет около миллиона долларов США. Вручение награды проходит 10 декабря, в день смерти Нобеля.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG