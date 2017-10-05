Победили "хэллоуинки", победим и Навального

В Краснодаре в четверг открылось мероприятие, которое его организаторы называют Форумом реестровых казачьих войск России.

До его начала атаманы всех реестровых войск России, прибывшие в Краснодар, посетили заутреню в войском соборе Святого Благоверного князя Александра Невского — небесного покровителя казачества - сообщает местный сайт VK Press.

Главным столичным гостем на форуме стал председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества, полпред в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Отрывки из его выступления публикует сайт Юга.ру:

Недруги российского государства пытаются захватить наших детей. И иногда им это удается. Мы видели, как в Краснодаре тысяча человек вышла под непонятными лозунгами Навального. Но казаки будут бороться против этого. Никому не позволят управлять общественным мнением россиян извне

Беглов знает, о чем говорит. В Краснодаре местные казаки нападали на штаб Навального:

А в Ростове в атаке на штаб оппозиционера участвовал Роман Заболотний - казак, попавший на днях в плен к террористам из "Исламского государства" в Сирии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, правда, поспешил заверить столичного гостя в лояльности. По его словам, на акции сторонников Навального "были просто те, кто пришел посмотреть".

Сам Кондратьев в своем выступлении рассказал о других врагах, с которыми борются казаки.

Воспитание в духе патриотизма начинается с уроков истории — но это не значит, что мы читаем ее только в книжках, мы сами ее создаем. Идеология казачества применима к современным реалиям, и мы видим это на примере нашего края. Мы боремся за культуру, поем наши казачьи песни. И на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок.

Что такое хэллоуинки, губернатор не уточнил. Вероятно, они имеют какое-то отношение к празднику Хэллоуин, борьба с которым давно занимает кубанского губернатора. Он еще 2 года назад сравнивал с этим праздником шествие Бессмертного полка - в пользу последнего.

Юга.ру напоминает о том, что ранее не отмечать Хэллоуин рекомендовало школам краевое министерство образования и науки, а настоятель краснодарского храма Рождества Христова назвал этот праздник «дорогой в содомию».

Отметим тут, что нынешнее мероприятие признают не все казаки.

Слово "форум" уже далеко завело нас госреестровых казаков и даже в "блуд " под руководством нескольких сегодняшних войсковых атаманов а особенно тех, кто ими управляет.

Это радостное слово "форум" не должно обосноваться в наших общинах. Это не безграмотный вброс, а чисто либеральная агитация. <...> А почему "Первый Всероссийский форум " а не IV Круг казаков России?? - пишет "казак Налимов" на сайте Казачьего информационно-аналитического центра.