В Узбекистане независимый журналист вышел на свободу

Власти Узбекистана освободили из заключения независимого журналиста Солиджона Абдурахманова. Он провел в тюрьме больше девяти лет.

В 2008 году Абдурахманова приговорили к десяти годам тюрьмы. У него нашли наркотики. Абдурахманов заявил, что их подбросила милиция. Экспертиза показала, что журналист, действительно, не употреблял наркотики. Тогда его обвинили в сбыте. На протяжении всего срока тюремного заключения Абдурахманов отвергал выдвинутые против него обвинения.

Абдурахманов писал о ситуации с правами человека в Узбекистане и экологических проблемах Аральского моря. Он сотрудничал с узбекской службой Радио Свобода – Озодлик, а затем с интернет изданием Uznews.net.