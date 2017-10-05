В Испании Конституционный суд запретил сессию парламента Каталонии

Конституционный суд Испании запретил проводить заседание парламента Каталонии, намеченное на понедельник, 9 октября. На нем, как предполагалось, каталонские власти должны были в одностороннем порядке объявить о независимости региона.

Ранее в четверг премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал власти Каталонии соблюдать закон и отказаться от идеи независимости автономии, чтобы избежать "большего зла". Накануне король Испании Фелипе Шестой заявил, что переговоры с правительством Каталонии невозможны до тех пор, пока регион не начнет "уважать закон".

Глава Каталонии Карлес Пучдемон утверждает, что король "игнорирует интересы миллионов каталонцев". По его словам, провинция пыталась наладить диалог с Мадридом, но центральные власти оставляют эти попытки без внимания. Политик призвал привлечь посредников для разрешения нынешнего кризиса.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Центральные власти Испании объявили голосование незаконным. Такого же мнения придерживается Европейская комиссия. В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демонстрантам и применял шумовые гранаты. В столкновениях с полицией пострадали около тысячи человек.

Правительство Испании отвергает обвинения в жестокости. В Мадриде утверждают, что действия полицейских были оправданны. Противники референдума считают, что он проводился без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании против.