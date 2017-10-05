Депутаты Европарламента призвали освободить Кирилла Серебренникова

Депутаты Европарламента выступили в защиту режиссера Кирилла Серебренникова. Он находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Как сообщил в твиттере представитель Литвы Пятрас Ауштрявичюс, под открытым письмом президент России Владимиру Путину подписались 59 депутатов. Они назвали дело против режиссёра политически мотивированным.

Политики, которые выступили в поддержку Серебренникова, провели в здании Европарламента в Страсбурге публичную акцию. Они выразили сожаление из-за того, что режиссёр не сможет приехать в Вильнюс на показ его постановки "Близкий город".

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Режиссёр сейчас находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения и назывет их "абсурдными".

