СМИ: Турчак может стать главой генсовета "Единой России"

Губернатор Псковской области Андрей Турчак является основным кандидатом на пост секретаря генсовета "Единой России". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Чтобы занять этот пост, Турчаку необходимо уйти в отставку с должности губернатора. По информации РБК, это может произойти "в ближайшее время". Сейчас секретарем генсовета "Единой России" является Сергей Неверов. Он может стать лидером думской фракции партии, считают источники РБК. Прежний глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана.

Андрей Турчак возглавляет Псковскую область с 2009 года. Правозащитники и оппозиция подозревают его в причастности к нападению на журналиста Олега Кашина. Сам Кашин называет Андрея Турчака заказчиком преступления. Губернатор отвергает обвинения в свой адрес и называет их провокацией.

Олег Кашин был избит в ноябре 2010 года в Москве. Осенью 2015 года журналист заявил, что дело о покушении на него раскрыто. Нападавшие оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего отцу губернатора Псковской области – Анатолию Турчаку. Турчак-старший считается другом президента Путина.

