В Париже умерла французская актриса русского происхождения Анна Вяземски

В Париже на 71-м году жизни умерла французская актриса и писательница Анна Вяземски. Как сообщает агентство Франс-Пресс, последние годы Вяземски боролась с онкологическим заболеванием.

Актриса была замужем за режиссером французской новой волны Жаном-Люком Годаром. Вяземски снялась в нескольких его фильмах — "Китаянка", "Уик-энд", "Один плюс один", "Ветер с востока", "Битва в Италии", "Владимир и Роза" и "Всё в порядке". Кроме того Анна Вяземски получила известность благодаря ролям в фильмах режиссёров Робера Брессона и Пьера Паоло Пазолини.

Вяземски также опубликовала несколько автобиографических книг. В 1998 году она получила награду Французской академии за книгу о "Горстка людей". В ней актриса рассказывает своём русском происхождении. Отец Анны, Иван Вяземский, был внуком князя Леонида Вяземского. Её мать, Клер Мориак, — дочь лауреата Нобелевской премии по литературе Франсуа Мориака.