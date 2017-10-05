Генеральный секретарь НАТО: "Мы не хотим холодной войны с Россией"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы, исходящей от России. Однако он отмечает серьезное ухудшение отношений после аннексии Крыма и дестабилизации восточной Украины. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Брюсселе.

По словам Столтенберга, у НАТО существует двойной подход к России, основанный на обороне и диалоге. "Мы должны быть сильными, нам нужно быть уверенными, что у нас всегда имеется надежное сдерживание и защита", - заявил Столтенберг. НАТО не хочет холодной войны, "нам не нужна новая гонка вооружений, поэтому мы также обращаемся к России за политическим диалогом", - подчеркнул он. "Мы сохранили каналы для диалога открытыми. У нас также есть военные линии связи, потому что мы хотели бы сделать все возможное, чтобы уменьшить напряженность и улучшить отношения с Россией", - отметил он.

Оценивая предложение о размещении миротворцев ООН в Донбассе, Столтенберг заявил, что приветствует все идеи и предложения, которые могут помочь исполнить Минские соглашения, означающие соблюдение прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и обеспечение того, чтобы международные наблюдатели, наблюдатели ОБСЕ, получили полный и беспрепятственный доступ ко всей восточной Украине, включая границу между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос об учениях "Запад", проведенных Россией и Белоруссией, в связи с сообщениями о том, что Россия оставила в Белоруссии военнослужащих и технику, Столтенберг сказал, что любые войска могут оставаться в Белоруссии только с согласия правительства Белоруссии. Столтенберг обратил внимание на заявления министра обороны России о том, что войска выведены после окончания учений. Столтенберг заявил, что НАТО проводит оценку количества и состояния войск в Белоруссии.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что Россия на протяжении последних лет осуществляла значительное наращивание военной мощи, увеличивала расходы на оборону, осваивала более современные возможности, тренировала свои силы. По его словам, Россия оказалась способной использовать военную силу против своих соседей, особенно на Украине. Поэтому НАТО, по его словам, ответило "пропорционально, взвешенно".

"Мы утроили силы реагирования НАТО на 40 000, а также увеличили наше военное присутствие в восточной части НАТО группировками в странах Балтии и в Польше, а также увеличили присутствие на юго-востоке НАТО", - заявил он.