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В Новосибирске Росгвардия обстреляла машину свидетеля операции

Архивное фото

В Новосибирске сотрудники Росгвардии обстреляли и избили водителя машины, который стал случайным свидетелем операции по задержанию подозреваемых у исправительной колонии №3.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, вчера неизвестные пытались похитить 23-летнего мужчину, который только что освободился из колонии. Сотрудники Росгвардии задержали шесть человек.

Во время операции рядом с колонией проезжал автомобиль. По машине с двух сторон открыли огонь люди в штатском. После этого они разбили окна машины, вытащили водителя и избили его. Потерпевший обратился в Следственный комитет. Проводится проверка.

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