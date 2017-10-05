WSJ: Россия проникла в программы АНБ при помощи "Лаборатории Касперского"

Россия получила доступ к тому, как США проникают в зарубежные компьютерные сети и защищаются от кибератак после того, как подрядчик Агентства национальной безопасности (АНБ) скачал секретные материалы и разместил их на своем домашнем компьютере. Об этом сообщает газета "Уолл стрит джорнал" со ссылкой на свои источники.

Российские хакеры идентифицировали файлы, благодаря использованию этим подрядчиком популярного антивирусного программного обеспечения, созданного российской "Лабораторией Касперского", пишет газета.

Ранее в сентябре соучредитель и директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что готов представитель все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам, но для этого ему нужно в ускоренном порядке получить американскую визу.

13 сентября Департамент внутренней безопасности США запретил всем правительственным учреждениям использовать продукт "Лаборатории Касперского". Белый дом считает, что компания может иметь связи с российской разведкой, которая через её программы может совершать хакерские атаки на американские структуры.

Ранее Блумберг сообщал, что "Лаборатория Касперского" разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавала ей данные хакеров. Bloomberg сообщал об этом со ссылкой на письмо Евгения Касперского руководству компании, датированное 2009 годом.