"Нежелательные гости" культурного форума

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал в своем телеграм-канале фотографию документа, якобы подписанного первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым. В письме говорится о "нецелесообразности" приглашения на Санкт-Петербургский международный культурный форум, который пройдет в ноябре этого года, ряда известных людей. Документ адресован замминистра культуры Александру Журавскому и директору департамента господдержки искусства и народного творчества Андрею Малышеву.

В списке, в том числе, значатся режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед Любовь Аркус, режиссеры Энг Ли и Дэнни Бойл и другие.

Венедиктов не уточнил, является ли письмо подлинным. В своем твиттере он прокомментировал его словами "Не верю". Позже в телеграме он написал: "В Минкульте меня заверили, что „нецесообразные“ люди будут приглашены на форум и что „не надо расстраиваться и расстраивать важных людей в государстве" .

Примечательно, что у опубликованного Венедиктовым документа есть приложение, в котором даются характеристики людей, попавших в "черный список". Борис Акунин, в частности, в нем называется "эмигрировавшим „российским“ писателем", который "негативно относится к русской нации и ее культуре". Откуда Венедиктов получил документ, он не сообщил.

В министерстве культуры подлинность выложенного Венедиктовым в Сеть документа отрицают. "Аристархов никаких писем не отправлял, никаких распоряжений не давал, да он и не мог их дать. Письма мы не видели", - прокомментировали информацию в Министерстве культуры. Пресс-секретарь министерства Ирина Казначеева сообщила ТАСС, что большинство "уважаемых людей из так называемого черного списка" приглашены на форум и планируют в нем участвовать.

"Ну что тут сказать? Только идиот дает подобные рекомендации в письменном виде. Умный чиновник сказал бы то же самое по телефону, не оставляя следов. Поскольку идиоты никому не нужны, наверное, карьера этого Артамонова скоро закончится", — прокомментировал "Дождю" появление документа Борис Акунин.

Андрей Плахов и Любовь Аркус с иронией отреагировали на публикацию документа в соцсетях.



В июле Владимир Аристархов разослал в учреждения культуры письмо, в котором попросил использовать термины "современное искусство" и "актуальное искусство" "правильно", то есть "согласно нормам современного русского языка" и "в целях соответствия основам государственной культурной политики".

Современное искусство, по версии заместителя министра культуры – это искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения. А актуальное искусство — искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания.

Подлинность того письма Аристархов подтвердил.