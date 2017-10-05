Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков вновь арестован на 20 суток. Такое решение принял в ночь на пятницу Преображенский суд Москвы, признав Волкова виновным в призывах к участию в несогласованных массовых мероприятиях.

Волков на этой неделе уже был помещен под административный арест на 20 суток, однако в четверг по решению Мосгорсуда был освобожден, а дело отправлено на новое рассмотрение. Прямо в здании Мосгорсуда его, однако, вновь задержали и отправили в суд. Волкова обвинили в призывах в Интернете прийти на акции 7 октября в поддержку Алексея Навального, который сам сейчас под административным арестом.

Ранее Волков был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября. Тогда же в Москве полиция задержала Алексея Навального. 2 октября московские суды арестовали оппозиционеров на 20 суток каждого. Волков после ареста объявил в знак протеста голодовку. Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на протестные митинги 7 октября.

Власти нескольких городов уже объявили акции 7 октября запрещенными. В частности, мэрия Москвы отклонила пять заявок на митинг по неким "объективным причинам".