Под Владимиром столкнулись поезд и автобус. Погибли 16 человек

Во Владимирской области в результате столкновения автобуса и поезда погибли 16 человек, в том числе один ребенок, уточнил Следственный комитет России. Ранее сообщалось о 21 погибшем. В автобусе находились 57 человек. Двое водителей — граждане Казахстана и 55 пассажиров из Узбекистана. Один из водителей погиб, сообщил МИД Казахстана.

Автобус выехал на переезд и заглох, находясь на путях. Дежурный по переезду сообщил машинисту приближающего поезда о преграде на путях. Машинист начал экстренно тормозить,но расстояние до полной остановки состава было недостаточным, — говорится на сайте РЖД.

Глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов рассказал ТАСС, что пассажиры пытались убрать заглохший на железнодорожных путях автобус, когда увидели приближавшийся поезд.

Поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород, врезавшийся в автобус, с рельсов не сошел. Среди его пассажиров пострадавших нет.

Возбуждены два уголовных дела.