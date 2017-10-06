Верховная Рада поддержала оба закона Порошенко по Донбассу

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. За него прогословали 233 депутата.

Законопроект "Об особенностях государственной политики по восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" представил президент Пётр Порошенко. Он закрепляет статус России как "страны-агрессора". Подконтрольные пророссийским сепаратистам территории признаются "оккупированными". Документ также предполагает создание Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, который будет руководить всеми военными в зоне конфликта в Донбассе.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что этот закон позволит Украине добиться направления в Донбасс миротворческой миссии ООН и получить американское оборонительное оружие. Часть депутатов не соглашались с упоминанием Минских соглашений в проекте закона, поэтому их упоминание из текста документа исключили.

Депутаты также поддержали еще один президентский законопроект "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За него проголосовали 229 лепутатов. Закон продлевает на год действие старого закона об особом статусе местного самоуправления на подконтрольных сепаратистам территориях. Против документа выступила большая часть фракции "Народного фронта", а также фракции"Батькивщина" и "Самопомощь". Противники закона считают, что он не соответствует национальным интересам Украины.

"Самопомощь" назвала этот документ "капитуляцией Украины", а в "Батькивщине" заявили, что он "узаконит российскую оккупационную власть в Донбассе". Решающей в ходе голосования за этот закон оказалась поддержка "Оппозиционного блока", в который входят многие бывшие соратники экс-президента Виктора Януковича.