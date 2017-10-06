Полицейские Польши провели рейды в женских организациях

Полиция Польши провела рейды в офисах женских правозащитных организаций после того, как женщины устроили антиправительственные марши против ограничительного законодательства об абортах. Полицейские изъяли компьютеры и документы. Об этом сообщает The Guardian.

Рейды прошли в Варшаве, Гданьске, Лодзи и Зелёна Гуре. Полицейские проверяли организации "Центр по правам женщин" и Baba, которые помогают жертвам семейного насилия. Обе организации участвовали в акциях протеста женщин на этой неделе.

Представители женских правозащитных организаций заявили, что действия полицейских затрудняют работу, и обвинили польские власти в попытках запугивания. Прокуратура Польши при этом заверила, что рейды никак не связаны с акциями протеста. По словам прокуроров, они выявляют возможные правонарушения в министерстве юстиции при прежнем правительстве. Тогда польский Минюст финансировал женские правозащитные организации.

В начале недели в Польше состоялась акция протеста в защиту прав женщин. Мероприятие прошло в годовщину "чёрного протеста ", основным требованием которого было недопущение запрета абортов. В этом году участники акции собирали подписи под проектом закона, который расширяет доступ к контрацепции и сексуальному образованию.

В 2016 году власти Польши рассматривали законопроект, авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты для женщин и врачей. Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции, получившие название "чёрный протест ". Спустя несколько дней Сейм отклонил законопроект. Участники нынешнего протеста опасаются, что законопроект сможет повторно попасть на рассмотрение Сейма.