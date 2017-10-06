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Премию мира получила "Кампания за ликвидацию ядерного оружия"

Нобелевскую премию мира получила "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия". Об этом сообщается на сайте организации. Её наградили за "работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от использования ядерного оружия" (ICAN).

В Нобелевском комитете отметили, что риск применения ядерного вооружения сейчас "выше, чем когда-либо", отметив, что Северная Корея ведёт разработки в этом направлении.

У Нобелевской премии мира нет открытого списка номинантов. Среди номинантов, на которых ставили букмекеры, были президент США Дональд Трамп, Папа Римский Франциск и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за вклад в разрешения конфликта с леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК).

Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в пяти номинациях: физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Размер денежной части Нобелевской премии составляет около миллиона долларов США. Вручение награды проходит 10 декабря, в день смерти Нобеля.

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