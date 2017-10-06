"Дома не отсидишься"

Эта неделя запомнится всем, даже испытанным в российской политике людям, большой серией обысков - например, у Станислава Белковского, в "Открытой России" или в штабе Навального.

Николай Левшиц:

В 6 утра пять сотрудников полиции и СК ворвались домой и 6 часов проводили обыск. Формально по делу "Юкоса" 2003 года, но интересовались и Навальным. Естественно, у меня нет дома ничего запрещенного или незаконного. Забрали все электронные носители, в том числе умершей недавно мамы. Забрали наклейки и футболки с надписью "Навальный". Вели себя корректно, хотя 6 часов провел в наручниках за спиной. Я понимаю, что у них был приказ от Бастрыкина и не держу на них зла. Хотя и неприятно. Детали попозже напишу. Всем спасибо за поддержку. Несколько раз следователь говорил, что из-за меня поднят большой шум. Я в норме, хоть и немного трясет или от того, что мы беззащитны в таких случаях и от несправедливости.

Аркадий Бабченко:

Но вот что реально поражает, так это невероятная детская способность общественности на семнадцатом году правления Путина удивляться обыскам. Ой, пришли с обыском туда-то и туда-то, сломали дверь, положили на пол, это же беззаконие!

Да ты чо... Кто бы мог представить.

Станислав Кучер на "Коммерсантъ FM" проводит занятные параллели:

В культовом сериале «Бригада» есть такой сюжет: в прекрасный зимний день омоновцы окружают выходящих из ресторана друзей главного героя, швыряют их лицом в асфальт, а затем везут на автобусе в лес. В лесу парней заставляют рыть себе могилу и, когда те стоят в яме, прощаясь с друг другом и с жизнью, бойцы по команде старшего целятся в них из автоматов, а затем разряжают рожки поверх голов. Отстрелявшись, ОМОН оперативно покидает место операции, а физически избитые и эмоционально надломанные приятели-бандиты пешком плетутся обратно в город, пытаясь сообразить, что это было… А была это показательная порка с целью напомнить «бригадиру» Александру Белому, что ему можно, а что нельзя, и кто в городе главный.

На первый взгляд, это слабая аналогия с вчерашними обысками у сотрудников «Открытой России». Но только на первый. У меня нет сомнений: для тех, кто отдавал приказ устроить демонстративно жесткий, граничащий с беспределом, «шмон» у правозащитников, «Открытая Россия» — не менее, а, скорее, более опасная группировка, чем любая ОПГ из 90-х. Михаил Ходорковский для них – куда более отрицательный герой, чем условный Саша Белый, а потому «кошмарить» его людей необходимо, и чем жестче — тем лучше. Желательно – на глазах у всей страны (неслучайно на «спецоперации» присутствовала съемочная группа РЕН, а лежащему на полу со скрученными руками Тимуру Валееву задавал вопросы корреспондент телеканала).

Дальше хронику беспредела продолжил срок Навальному, но в особенности - Леониду Волкову, решение по которому успело несколько раз поменяться.

Леонид Волков:

Всем привет!

У меня сегодня самый необычный день, наверное, и мне хотелось бы, чтобы он был другим — но ни о чем не жалею.

Начался он в прошлой жизни в 9 утра — меня разбудили и повезли в Мосгорсуд на апелляцию. Процедура чисто дежурная, никто от нее ничего не ждет; она нужна, чтобы зафиксировать процедурные нарушения первой инстанции, и чтобы иметь право обратиться дальше в ЕСПЧ.

Приехали, и тут уже начались чудеса: меня не повели, как обычно, в коридор суда ждать процесса, а закрыли с конвоем в той самой комнатке с железными кольцами. Ну то есть не очень начался день.

Потом повели в суд, защитник сказал речь, я сказал речь... и судья Козлов быстро вернулся с решением: постановление Савеловского суда отменить, дело направить на новое рассмотрение в Нижний Новгород. Освободить Волкова в зале суда.

ЧТООООО? Никогда такого не было. Старожилы не помнят.

Все немного ошалели от этого (и я ошалел), и я пошел в канцелярию ждать копию решения — она нужна, например, чтобы забрать из спецприемника мой паспорт (и вещи). Сидим, ждем. Я и начальник спецприемника Томозов. Он еще говорит: ну пробки уже начинаются, так давайте копию постановления получим и на моей машине с мигалками в спецприемник проедем...

Час сидим, два сидим. Я как-то чувствую, что зря трачу внезапное время на свободе, и говорю: ну я пошел. Потом за паспортом заеду.

Выхожу на улицу, вызываю такси. Он бежит за мной, и кричит: вот уже почти готово! Ну подождите еще минуту. И не дает пройти.

Ну я драться с ним не готов. Пошли снова в канцелярию. Прибегает еще мужичок, представляется начальником административной практики ГУВД Москвы. И вручает мне бумагу о том, что суд в Нижнем Новгороде уже назначен на понедельник. Думаю: вот зачем они меня держали! Ну ладно.

Наконец, получаю копию постановления, выхожу на крылечко Мосгорсуда... и ко мне подбегают два сотрудника полиции, вырывают из рук телефон (я опять пытался вызвать такси!), пакуют в машину и увозят в ОВД Преображенское.

Нифига себе поворот, думаю. В ОВД держат в отдельной комнате, звонить не дают. Рядом в дежурке парень пишет заявление об утере паспорта, и я вижу, он узнает меня. Уличаю момент, когда сотрудник полиции отворачивается, шепчу парню телефон жены; он кивает. (Парень, спасибо! Ты очень выручил; надеюсь, паспорт тебе быстро восстановят). Через полчаса приезжает адвокат, пробивается ко мне, становится полегче.

Ждем. Не понимаем, что это. Наконец, приносят новую бумагу: суд в Нижнем Новгороде будет не в понедельник 9 октября, а в пятницу, 6 октября, в 16.00.

Смеемся: вот, наконец-то, стало понятно, что это. Просто у них паника, им крайне не хочется, чтобы я был в Москве 7.10. Решили меня вот так вот задержать, и под конвоем в Нижний Новгород доставить, чтобы я непонятно где не шлялся.

Каждый раз в этот день когда я говорил себе, что я понял, что они хотят сделать — я глубоко ошибался.

Вероятно, это потому, что они сами не понимают, что они хотят сделать. Панический страх — он такой.

Дальше еще страннее: приносят протокол о задержании, в котором написано, что я из Мосгорсуда (!!!) организовал несанкционированный митинг 7.10 (в будущем!) через твиттер. И уводят в камеру административно задержанных. Устраиваюсь там спать.

Часу не проходит — везут в Преображенский суд.

Вот уже 23 часа, судимся. Дежавю.

Чем этот бесконечный день закончится — пока не очень понимаю.

Знаю, что весь день со мной ваша поддержка, мои замечательные юристы (они выиграли сегодня в Мосгорсуде!), и моя жена, которая весь день ездит по судам и переживает. Мы обязательно победим.

С моей голодовкой получилось так. Выдержал четверо суток, прошел через самые трудные второй-третий дни (когда начинается кетоз). Вопреки прямому требованию закона, отдельную камеру мне не предоставили, сидел в насквозь прокуренной десятиместной, рядом сокамерники чаевничали; это довольно неприятно. Ну хотя бы два раза в день врач меряла давление. На радостях от внезапного освобождения стал выходить (на морковном соке). Теперь снова войти без серьезного риска для здоровья будет трудно, так что если мне сейчас снова 20 суток дадут, придется уже на пюрешках. За это прошу прощения. Голодовка — важный инструмент легальной политической борьбы, когда исчерпаны другие средства, к нему надо относиться серьезно.

Да и вообще ко всему надо серьезно относиться. Мы же видим как они пытаются выставить все карнавалом каким-то. Меня как мешок картошки реально туда-сюда ворочают.

Но это не карнавал. Это борьба за будущее нашей страны.

Перед зарей самый темный час.

А суд удалился на совещание.

Но итог предсказуем - 20 суток ареста.

Соня Соколова:

Прямо Кафка и Гашек сошлись в одном сюжете

Сергей Смирнов:

С Леонидом Волковым сегодня безумие. А у него жена рожает в течение двух недель

Николай Травкин:

Господа, а справедлива ли критика наших судов за неповоротливость, за излишнюю забюррократизированность, за то, что некоторые пустяковые дела длятся годами?

Отчасти - «да».

Но является ли это следствием недостаточной продуманности законодательства или (что ещё печальнее) поверхностного отношения в подборе кадров на столь ответственные посты, как судьи?

Нет, господа, и ещё раз нет!

Может наша правоохранительная система работать эффективно и без проволочек!

Вот, намедни, всего за одни сутки некоего г-на Волкова, служащего начальником штаба у г-на - фамилию которого произносить вслух не рекомендуют - арестовали, осудили, посадили, оправдали, выпустили и вновь арестовали, осудили и посадили!…

Кирилл Шулика:

Волкову снова дали 20 суток за твитт из Мосгорсуда, который он не делал! Реально, не размещал ничего, но кого это когда останавливало, если надо? Твитт с видео Навального разместили тысячи людей, но опять же вы все понимаете.

Вот что значит нет стратегии борьбы с угрозой Навального, с массовыми акциями и прочей настоящей реальной политикой.

Просто хронология.

1. Мосгорсуд освобождает Волкова, потому что судить в Москве за деяние в Нижнем Новгороде круто даже для ведомства госпожи Егоровой.

2. Волкову вручают повестку в Нижний Новгород на 9 октября.

3. Волкова задерживают и везут в ОВД "Преображенский", на его территории находится Мосгорсуд. Там ему дают повестку в Нижний Новгород на завтра и хотят конвоировать с утра. Для этого его переводят в КАЗ.

4. Потом Волкова везут в суд и оказывается, что он писал твитт из суда, поэтому его задержали. Суд выносит снова 20 суток. Новых, без учета отсиженного. Еще потом почти наверняка повезут в Нижний Новгород.

Борис Тупицын:

Он прямо «из Мосгорсуда организовал через Твиттер несанкционированный митинг». По этому поводу среди ночи был устроен судебный процесс. Чётко и оперативно работает наша судебная система! Самые «страшные» правонарушения наказываются немедленно.

Какой из этого следует сделать вывод? Теперь за любую ссылку в социальной сети на место и время проведения какого-либо мероприятия, не угодного власти, можно получить реальный срок, причём в течение нескольких часов после публикации. Берегите себя!

Егор Лынов:

А вот если бы власть взяла и согласовала митинг в Петербурге, ничего этого не было. Приехал бы Навальный, выступил, ответил на вопросы и спокойно уехал дальше. А теперь всероссийская акция протеста 7 октября. Раздули из мухи слона креативщики из АП.

Евгений Доможиров:

Ну скажите, как тут не выйти #7октября?

Неужели отсидитесь и будете себя убеждать, что вас это не касается? Что вот в следующий раз обязательно?

Может хватит врать самим себе и понять, что да, время пришло, и оторвать <задницу> от дивана, и выйти.

На 7 октября, напоминаем, намечены антипутинские акции в Москве, Петербурге и других городах. В большинстве случаев они не согласованы местными властями.

Антон Литвин:

Судя по всему, завтра, 7 числа, в России будет жарко. Страна готовится проводить на пенсию человека, по недоразумению задержавшегося в Кремле на 17 лет. Мужества всем. Удачи и успехов! Жаль, что я не могу быть рядом.

Лизавета Нестерова:

Внимание! Поскольку на 7 октября намечается очередной всероссийский движ, напомню главное. (читайте внимательно, за репост обнимашки)

Пожалуйста, постарайтесь не трогать ментов ни руками, ни ногами. Это прям важно.

На всякий случай возьмите с собой сухие и влажные салфетки, зубную щетку, лекарства, которые в теории могут вам понадобиться, а ещё тёплую кофту и сменное нижнее белье (это всегда стесняются просить в спецприемник, так что возьмите сразу хотя бы носки). Ну и конечно пауэрбэнки.

На случай, если вас все же задержали: 51 СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ. Не отвечайте без своего (не государственного) адвоката ни на один вопрос, даже если кажется, что он не касается вас напрямую.

Ещё один герой дня - недавний победитель муниципальных выборов в Москве и новый глава Тверского округа Яков Якубович. Он выложил на официальном сайте округа своё обращение:

Дорогие друзья!

Сорок лет назад, 7 октября 1977 года, на внеочередной 7 сессии Верховного Совета СССР была принята последняя (во всех смыслах этого слова) редакция Конституции (основного закона) СССР.

50 статьёй Конституции СССР в интересах народа в числе прочего гарантировалась свобода собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Справедливости ради, ранняя редакция Конституции СССР 1936 года также предоставляла эти права (статья 125).

Осуществление политических свобод должно было обеспечиваться со стороны государства путем предоставления трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации, возможностью использования печати, телевидения и радио.

Позднее, в 1993 году принята действующая ныне Конституция Российской Федерации, в которой право на свободу собраний гарантируется 31 статьёй и частью 2 статьи 55, согласно которой законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, не должны издаваться.

Тем не менее, на сегодняшний день приняты законы, ограничивающие права и свободы человека, ХОТЯ согласно части 3 статьи 55 Конституции России, это может быть сделано ТОЛЬКО в той мере, в какой это необходимо в целях:

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц;

обеспечения обороны страны, безопасности государства.

Разумеется, в первую очередь, речь идёт о Федеральном законе от 08.06.2012 N 65-ФЗ, которым в КоАП введена статья 20.2.2. Согласно этой статье «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах», если это «создало помехи движению пешеходов или транспортных средств» является административным правонарушением.

Сам факт принятия таких федеральных законов, равно как и избирательная правоприменительная практика вышеуказанной нормы КоАП наряду с необоснованными отказами властей в проведении массовых мероприятий отсылает нас в прошлый век, когда ключевые права советских граждан, установленные основным законом, на практике не соблюдались. Тогда главным диссидентским лозунгом стало воззвание «Соблюдайте вашу конституцию». История помнит «Митинг гласности» 5 декабря 1965 года, во время которого задержано 28 человек, державших плакаты с этой надписью.

В течение одиннадцати лет после принятия конституции 1977 года право на свободу собраний гражданами не могло быть реализовано, поскольку не существовало соответствующего нормативного акта. С наступлением Перестройки произошло потепление и в общественных отношениях. В 1986—1988 годах состоялось несколько сотен крупных неразрешенных митингов демонстраций с участием в общей сложности более 35 тысяч человек.

28 июля 1988 года Президиум Верховного совета СССР принял указ «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР». Указ предусматривал обращение за разрешением в исполком местного Совета народных депутатов.

Светлое будущее наступило, но оказалось, что оно мрачнее прошлого, так как сегодняшний день отличает от событий тридцатилетней давности лишь то, что разрешение выдаётся уже не Советами депутатов, а Правительством Москвы. Причём зачастую обоснование отказов в разрешении отсутствует, а альтернативные площадки не предлагаются.

В этой связи, в преддверии 7 октября, сорокалетия принятия Конституции СССР, от имени граждан муниципального округа Тверской в г. Москве, я вынужден обратиться открыто к правоохранительным и судебным органам власти с несколько измененным воззванием полувековой давности:

Соблюдайте НАШУ Конституцию!

Я рассчитываю, что буду услышан властями, а права и интересы граждан не будут нарушаться ни в ближайшие выходные, ни в дальнейшем.

Анна Глухова:

Ух ты. Видеть на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте московских местных властей (Тверской округ) признание того, что конституционные права граждан на свободу собраний сейчас нарушаются, и обращение к властям города - соблюдать Конституцию в наступающие выходные - поражает отвыкший от подобного взгляд. Даже такие плоды муниципальных выборов в Москве - радуют!

Олег Сальманов:

О. А вот и новоизбранные муниципальные депутаты. Наконец-то мы видим нормальную власть.

Гриша Колуцкий:

Первые плоды демократического прорыва на муниципальных выборах в Москве!

Татьяна Савицкая:

Это прям подарок! Не знала, что Тверское возглавляет такой человек!

Кирилл Самодуров:

К аргументации большие вопросы и даже несогласие, но мотив верный и поступок заслуживает уважения! Надеюсь, это только начало.

Наталья Коптева:

Спасибо просто даже за возможность увидеть такое обращение на официальном государственном сайте!

Иван Курилла:

Отличие нынешней России от СССР кануна перестройки - в доле людей, которые уже сейчас все понимают (и не хотят принимать). То есть на месте десятков или сотен диссидентов сейчас сотни тысяч и миллионы. Это дает надежду на выход из круга.

Дмитрий Гудков:

Яков Якубович — наш, независимый депутат.

Политика начинается с малого: вы пришли на выборы, выбрали местных депутатов — и они защищают ваши интересы.

А когда настанет суббота, то смогут защищать и вас самих — тех, кто придет на Тверскую.

А ведь мы отвыкли от того, что представители власти говорят о Конституции и требуют ее соблюдения. Она нынче не в чести — ну вот. Можно потихоньку начать вспоминать, что есть такой документ.

Екатерина Шульман:

Вот это, конечно, поражает воображение - сочетание текста, источника и подписи. Глава Тверского муниципального округа призывает завтра не бить людей. Помешает ли это завтра побить людей?, спрашивают сограждане, привыкшие судить о всякой линии по экстремумам (а надо, товарищи, смотреть на направление). Нет, не помешает. Но когда завтра в ОВД приедут депутаты и главы районов, это поможет задержанным, ибо задерживающие привыкли, что вся власть всегда на одной стороне. А тут такой подрыв шаблона.